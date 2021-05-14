Байден за раз отменил сразу несколько важных решений Трампа
Они касаются в том числе миграционной политики, защиты памятников, обеспечения безопасности чиновников.
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Президент США Джо Байден продолжает вести борьбу с политическим наследием своего предшественника Дональда Трампа. Белый дом сообщил, что нынешний американский лидер отменил ряд инициатив бывшего президента, которые были введены им в последние девять месяцев правления.
В частности, Байден отменил указ о защите американских памятников и статуй. Перестанет действовать указ о строительстве парка статуй американских героев, указ о ребрендинге поставляемой за рубеж американской помощи, указ, который защищает чиновников от преследования за нарушение различных регуляционных норм, а также указ "О предотвращении цензуры онлайн".
Белый дом также уточняет, что был отменён и указ, предоставлявший право американским иммиграционным службам отказывать в виде на жительство, если у иностранцев нет специальной медицинской страховки или значительных финансовых средств. В общей сложности Джо Байден одним указом отменил семь инициатив Трампа. Ряд из них тот подписывал незадолго до инаугурации нынешнего президента США.
Ранее президент США Джо Байден признался, что соскучился по своему предшественнику Дональду Трампу. Неожиданное заявление он сделал во время первой официальной пресс-конференции на посту главы государства.
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