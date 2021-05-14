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Байден за раз отменил сразу несколько важных решений Трампа

Они касаются в том числе миграционной политики, защиты памятников, обеспечения безопасности чиновников.

14 мая, 23:12
<p>Фото © ТАСC / AP</p>

Фото © ТАСC / AP

Президент США Джо Байден продолжает вести борьбу с политическим наследием своего предшественника Дональда Трампа. Белый дом сообщил, что нынешний американский лидер отменил ряд инициатив бывшего президента, которые были введены им в последние девять месяцев правления.

В частности, Байден отменил указ о защите американских памятников и статуй. Перестанет действовать указ о строительстве парка статуй американских героев, указ о ребрендинге поставляемой за рубеж американской помощи, указ, который защищает чиновников от преследования за нарушение различных регуляционных норм, а также указ "О предотвращении цензуры онлайн".

Белый дом также уточняет, что был отменён и указ, предоставлявший право американским иммиграционным службам отказывать в виде на жительство, если у иностранцев нет специальной медицинской страховки или значительных финансовых средств. В общей сложности Джо Байден одним указом отменил семь инициатив Трампа. Ряд из них тот подписывал незадолго до инаугурации нынешнего президента США.

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Ранее президент США Джо Байден признался, что соскучился по своему предшественнику Дональду Трампу. Неожиданное заявление он сделал во время первой официальной пресс-конференции на посту главы государства.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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