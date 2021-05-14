Слуцкая заявила, что Медведеву и Загитову больше никто не видит в большом спорте

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая объяснила отсутствие Евгении Медведевой и Алины Загитовой в составе сборной России на предстоящий олимпийский сезон. Она отметила, что хорошо относится к спортсменкам, "однако их больше никто не видит в большом спорте".

"Логично, что их не оказалось в составе сборной. Возвращение на турниры всегда возможно при большом желании и работе. Алина и Женя уже сами будут решать, что им выбрать", — приводит слова Слуцкой "Спорт-экспресс".

Она также прокомментировала попадание фигуристки Алёны Косторной в резервный состав сборной России. Слуцкая отметила, что спортсменка пропустила почти весь сезон и не участвовала в национальном чемпионате, хотя именно на его основе формируется состав.

"Ей нужно просто кататься, выступать и работать, чтобы утвердить свои позиции и вернуть место в сборной", — пояснила Слуцкая.