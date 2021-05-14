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Слуцкая заявила, что Медведеву и Загитову больше никто не видит в большом спорте

При этом она отметила, что возвращение на турниры всегда возможно при большом желании и упорной работе.

14 мая, 23:03
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая объяснила отсутствие Евгении Медведевой и Алины Загитовой в составе сборной России на предстоящий олимпийский сезон. Она отметила, что хорошо относится к спортсменкам, "однако их больше никто не видит в большом спорте".

"Логично, что их не оказалось в составе сборной. Возвращение на турниры всегда возможно при большом желании и работе. Алина и Женя уже сами будут решать, что им выбрать", — приводит слова Слуцкой "Спорт-экспресс".

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Она также прокомментировала попадание фигуристки Алёны Косторной в резервный состав сборной России. Слуцкая отметила, что спортсменка пропустила почти весь сезон и не участвовала в национальном чемпионате, хотя именно на его основе формируется состав.

"Ей нужно просто кататься, выступать и работать, чтобы утвердить свои позиции и вернуть место в сборной", — пояснила Слуцкая.

Напомним, о том, что Евгения Медведева и Алина Загитова не попали в заявку сборной России на следующий сезон, стало известно 14 мая. В состав женской команды вошли Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачёва, Майя Хромых, Анна Щербакова. В резерве Алёна Косторная, Елизавета Нугуманова.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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