Загитова и Медведева не попали в сборную на олимпийский сезон
При этом все триумфаторы и призёры последнего мирового первенства в Стокгольме попали в заветный список.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева не попали в заявку сборной России на предстоящий олимпийский сезон. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на решение исполкома ФФККР.
Состав женской команды: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачёва, Майя Хромых, Анна Щербакова. Резерв: Алёна Косторная, Елизавета Нугуманова.
Состав мужской команды: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Александр Самарин, Евгений Семененко. Резерв: Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Артур Даниелян.
Состав спортивных пар: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.
Состав команды по танцам на льду: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро.
Отметим, что именно Загитова и Медведева принимали участие в последних Олимпийских играх, которые прошли в Пхёнчхане в 2018 году. Тогда юная Загитова взяла золото, а её подруга по команде Медведева стала второй. После этого олимпийская чемпионка приняла решение приостановить свою карьеру, а Медведева пропустила соревнования в прошлом сезоне из-за травмы спины и коронавируса.
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