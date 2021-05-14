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Загитова и Медведева не попали в сборную на олимпийский сезон

При этом все триумфаторы и призёры последнего мирового первенства в Стокгольме попали в заветный список.

14 мая, 07:41
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева не попали в заявку сборной России на предстоящий олимпийский сезон. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на решение исполкома ФФККР.

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Состав женской команды: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачёва, Майя Хромых, Анна Щербакова. Резерв: Алёна Косторная, Елизавета Нугуманова.

Состав мужской команды: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Александр Самарин, Евгений Семененко. Резерв: Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Артур Даниелян.

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Состав спортивных пар: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.

Состав команды по танцам на льду: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро.

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Отметим, что именно Загитова и Медведева принимали участие в последних Олимпийских играх, которые прошли в Пхёнчхане в 2018 году. Тогда юная Загитова взяла золото, а её подруга по команде Медведева стала второй. После этого олимпийская чемпионка приняла решение приостановить свою карьеру, а Медведева пропустила соревнования в прошлом сезоне из-за травмы спины и коронавируса.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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