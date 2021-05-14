Загитова и Медведева не попали в сборную на олимпийский сезон

Фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева не попали в заявку сборной России на предстоящий олимпийский сезон. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на решение исполкома ФФККР.

Отметим, что именно Загитова и Медведева принимали участие в последних Олимпийских играх, которые прошли в Пхёнчхане в 2018 году. Тогда юная Загитова взяла золото, а её подруга по команде Медведева стала второй. После этого олимпийская чемпионка приняла решение приостановить свою карьеру, а Медведева пропустила соревнования в прошлом сезоне из-за травмы спины и коронавируса.