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Мяч Головина помог "Монако" обыграть соперника и выйти в финал Кубка Франции

Российский полузащитник вышел на поле на 71-й минуте и забил гол в ворота "Румийи Вальер".

14 мая, 00:26
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/alex_golovin17/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Alex_Golovin 17</a></p>

Фото © Instagram / Alex_Golovin 17

В полуфинале Кубка Франции сезона-2020/2021 представитель четвёртого дивизиона страны клуб "Румийи Вальер" принимал на своём поле "Монако". Встреча, проходившая на стадионе "Парк де Спортс" в Анси, завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей. На 71-й минуте российский полузащитник "Монако" Александр Головин отметился забитым мячом.

В составе "Монако" также отличились Орельен Тчуамени, Виссам Бен-Йеддер и Сеск Фабрегас. Ещё один мяч в свои ворота срезал игрок хозяйской команды Артур Бозон. В составе проигравших гол на счету Алексиса Пегё. "Монако" в этом сезоне вновь обрёл статус топ-клуба и подтвердил это выходом в финал Кубка Франции. В финале клуб встретится с ПСЖ. Матч состоится 19 мая на стадионе "Стад де Франс".

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Ранее без Головина "Монако" проиграл дома "Лиону". Во время встречи арбитр показал четыре красные карточки. Российский полузащитник пропустил встречу из-за коронавируса.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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