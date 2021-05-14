Мяч Головина помог "Монако" обыграть соперника и выйти в финал Кубка Франции

В полуфинале Кубка Франции сезона-2020/2021 представитель четвёртого дивизиона страны клуб "Румийи Вальер" принимал на своём поле "Монако". Встреча, проходившая на стадионе "Парк де Спортс" в Анси, завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей. На 71-й минуте российский полузащитник "Монако" Александр Головин отметился забитым мячом.

В составе "Монако" также отличились Орельен Тчуамени, Виссам Бен-Йеддер и Сеск Фабрегас. Ещё один мяч в свои ворота срезал игрок хозяйской команды Артур Бозон. В составе проигравших гол на счету Алексиса Пегё. "Монако" в этом сезоне вновь обрёл статус топ-клуба и подтвердил это выходом в финал Кубка Франции. В финале клуб встретится с ПСЖ. Матч состоится 19 мая на стадионе "Стад де Франс".