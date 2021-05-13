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ЦБ предложил частично запретить выдачу кредитов по плавающим ставкам

Инициатива касается ссуд на срок до года или свыше 20 лет, а также кредитных карт с нефиксированным процентом.

13 мая, 23:35
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Банк России предложил запретить выдавать физическим лицам некоторые виды кредитов по плавающим ставкам. Об этом говорится в разработанном ЦБ по поручению президента законопроекте, в котором перечислены возможные ограничения.

Документ касается ссуд на срок до года или свыше 20 лет, а также кредитных карт с нефиксированным процентом. Часть поправок может вступить в силу 1 января 2022 года. Данный законопроект сейчас обсуждается с рынком.

В Госдуме разрабатывают закон о "добровольном запрете" на кредиты

В Госдуме разрабатывают закон о "добровольном запрете" на кредиты

Согласно документу, поправки затронут законы "О Центральном банке", "О потребительском кредите" и "О кредитных историях". Регулятор планирует ограничить сроки и параметры кредитов с переменной ставкой. Ещё банк предлагает ввести ограничение максимального размера плавающей ставки, а также установить срок возможного "удлинения" кредита, который не должен превышать три года. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, длинные кредиты очень чувствительны к изменению таких параметров.

Ранее Лайф писал о том, что в Госдуме объяснили, чем может быть полезен закон о "добровольном запрете" на кредиты.

Авторы
Юлия Коновалова

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