В Госдуме объяснили, чем может быть полезен закон о "добровольном запрете" на кредиты

Согласно инициативе, такая практика должна помочь защитить граждан от мошенников.

В случае введения в России механизма "добровольного запрета" на кредиты граждане смогут быть уверенными, что мошенники точно не смогут взять ссуду на их имя. Так зампред Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников прокомментировал инициативу своего коллеги Антона Гетты.

Напомним, Гетта предложил законопроект о "добровольном запрете" на кредиты, благодаря которому россияне смогут заранее отказываться от каких-либо ссуд и не платить по ним в случае мошеннических схем.

В беседе с RT Калашников пояснил, что, по его мнению, это хорошая инициатива. Люди будут знать: что бы ни случилось, "кредиты за их спиной никто не получит". Однако депутат уточнил, что стоит сохранить за человеком право отменить для себя запрет на кредитование. Парламентарий в целом сравнил данную инициативу с той, что касается недвижимости, когда человек при регистрации дома указывает, что ни по каким договорённостям собственность переоформить нельзя.