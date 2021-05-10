Когда выгоднее досрочно погашать кредит, объяснили в Минфине России

Досрочно погасить займ выгоднее в первой половине срока кредитования. Такое мнение выразила директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас. Она пояснила, что заёмщик в начале срока выплачивает банку прежде всего проценты.

"Система платежей, как правило, аннуитетная. Первое время вы выплачиваете в основном проценты банку. Затем сумма процентов в вашем платеже уменьшается, а основной долг, наоборот, увеличивается. Поэтому досрочное погашение в начале срока кредитования приведёт к перерасчёту процентов и уменьшению переплат по ним", — приводит слова эксперта "Российская газета".

Если же делать досрочное погашение в конце кредита, то экономии не будет, поскольку в этот период уже выплачивается основной долг. Закон разрешает досрочное погашение займа без дополнительных комиссий и платежей. Однако если в кредитном договоре прописано, что клиент должен уведомить банк о досрочном погашении, например, за десять дней, а клиенту нужно сегодня внести платёж, то банк может взять комиссию за услугу.

"Совершать досрочное погашение рекомендуется в день очередного платежа по кредиту. Если вносить позже, например через пять дней, то из внесённой суммы сначала спишутся начисленные проценты за эти пять дней и только оставшаяся сумма пойдёт на досрочное погашение", — заметила финансист.

Нежелательно досрочно гасить кредит, если на это человек намерен потратить все свободные средства. В таком случае гражданин останется без денег на случай непредвиденных жизненных обстоятельств. Есть риск заработать новый кредит, условия по которому вполне могут быть менее выгодными, чем по текущему. Харнас отметила, что, прежде чем решиться на досрочное погашение, человек должен оставить свободный резервный фонд в размере от трёх до шести средних ежемесячных доходов. Если же такого нет, лучше ограничиться частичным погашением кредита, снижая нагрузку на свой бюджет.

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