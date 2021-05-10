Режим региональной ЧС введён в США после кибератаки на топливную компанию

В США Минтранс ввёл режим региональной чрезвычайной ситуации в нескольких штатах из-за недавней кибератаки на трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Цель экстренных мер — предотвратить сбои в поставке нефтепродуктов.

"Региональные администраторы федерального управления безопасности автотранспортных средств заявляют о наличии чрезвычайной ситуации, что предполагает региональную декларацию о чрезвычайной ситуации", — заявили в американском ведомстве.

Поводом для введения режима ЧС стали сбои в работе системы Colonial Pipeline и опасения, что в США сложится региональный дефицит топлива. Минтранс заявляет о необходимости "немедленной транспортировки" нефтепродуктов.

Лайф рассказывал, что атака на Colonial Pipeline была совершена при помощи вируса-вымогателя. Он заблокировал компьютерную сеть компании. Какой выкуп требуют злоумышленники, не сообщается. Американские СМИ отмечают, что хакеры получили в своё распоряжение до 100 Гб данных.

А пока компания восстанавливается после атаки, появился риск перебоев в поставках топлива на Восточное побережье США. Colonial Pipeline занимает около 45% рынка перекачки нефтепродуктов в этот регион. Уже сообщается о возможной причастности России к случившемуся, однако пока это данные СМИ, официальных заявлений не было.

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