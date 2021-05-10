Основные способы мошенничества в России перечислили в МВД
Преступники быстро освоили современные технологии и атакуют граждан через Глобальную сеть.
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Абсолютное большинство случаев мошенничества в России связано с обманом через Интернет или мобильную связь. По данным МВД, в первом квартале текущего года доля таких преступлений составила 70% от общего числа.
"Основным и наиболее опасным способом, используемым злоумышленниками, является хищение денежных средств с банковских счетов граждан путём направления в банки распоряжений о перечислении денежных средств на счета, подконтрольные преступникам", — сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.
Через мобильную связь и SIP-телефонию преступники пытаются получить доступ к персональным данным граждан. К примеру, это позволяет им проникать в систему дистанционного банковского обслуживания и похищать деньги.
"В других случаях аферисты побуждают потерпевшего к самостоятельному совершению действий по переводу денежных средств", — добавил представитель министерства.
Ранее киберэксперты рассказали, как обезопасить россиян от звонков мошенников. Специалисты считают, что персональные данные попадают в чужие руки из-за того, что за слив информации нет серьёзной ответственности.
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