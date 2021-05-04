Россиянам раскрыли схемы мошенников с соцвыплатами и авиабилетами

В "Роскачестве" предупредили об активизации мошенничества с авиабилетами, а также возможном использовании злоумышленниками темы социальных выплат, о которых объявил президент РФ Владимир Путин. Об этом говорится в сообщении организации.

Речь идёт о выплатах в десять тысяч рублей на каждого школьника.

"По состоянию на начало мая детали выплат и соответствующие нормативные документы пока не были обнародованы. Этим могут воспользоваться мошенники, которые уже сейчас охотно предлагают получить детские выплаты, а также перечисляют подробные условия", — говорится в сообщении.

В "Роскачестве" напомнили, что необходимо дождаться заявлений из официальных источников, а также не верить, когда на электронную почту приходит письмо с предложением перейти на какой-либо сайт и оформить выплату, и не вводить свои данные.

В майские праздники, отмечают эксперты, активизировались мошенники, которые крадут деньги с помощью фишинговых сайтов, имитирующих подбор предложений по авиабилетам. Они соблазняют пользователей привлекательными ценами и большими скидками. Кроме того, существует разновидность обмана, когда злоумышленники предлагают приобрести путёвки для детей с кешбэком в половину стоимости. Однако продажа таких туров от государства откроется только 20 мая.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин поручил предоставить семьям с детьми анонсированные в послании выплаты. В том числе до 1 сентября поручено произвести единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей семьям с детьми от шести до 18 лет, а для школьников-инвалидов необходимо предусмотреть особый порядок этой выплаты.

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