Кабмин выделил свыше 52 миллиардов рублей медикам, работающим с ковидными пациентами
Выплаты получат работники сферы здравоохранения, помогающие в борьбе с коронавирусом и контактирующие с подхватившими инфекцию.
Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Правительство РФ приняло решение выделить более 52,2 миллиарда рублей на выплаты медикам и другим работникам, которые помогают в борьбе с пандемией коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Документ, датированный 29 апреля, опубликован на интернет-портале правовой информации.
"Выделить Минфину России в 2021 году бюджетные ассигнования в размере 52 297 735,9 тысячи рублей... бюджету ФСС РФ на осуществление специальной социальной выплаты медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медпомощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции", — сказано в распоряжении.
Власти РФ выделят свыше 4,6 миллиарда рублей на осуществление единовременных страховых выплат медикам, которые работали с пациентами с CoViD-19, в случае их смерти или получения инвалидности из-за вируса.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил предоставить семьям с детьми анонсированные в послании выплаты. Ответственным за выполнение назначен премьер-министр страны Михаил Мишустин.
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