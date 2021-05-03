Кабмин выделил свыше 52 миллиардов рублей медикам, работающим с ковидными пациентами

Правительство РФ приняло решение выделить более 52,2 миллиарда рублей на выплаты медикам и другим работникам, которые помогают в борьбе с пандемией коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Документ, датированный 29 апреля, опубликован на интернет-портале правовой информации.

"Выделить Минфину России в 2021 году бюджетные ассигнования в размере 52 297 735,9 тысячи рублей... бюджету ФСС РФ на осуществление специальной социальной выплаты медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медпомощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции", — сказано в распоряжении.

Власти РФ выделят свыше 4,6 миллиарда рублей на осуществление единовременных страховых выплат медикам, которые работали с пациентами с CoViD-19, в случае их смерти или получения инвалидности из-за вируса.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил предоставить семьям с детьми анонсированные в послании выплаты. Ответственным за выполнение назначен премьер-министр страны Михаил Мишустин.

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