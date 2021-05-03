"Наша страна не получила ничего": Зеленский пожаловался на медленные поставки вакцин из ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз очень медленно поставляет вакцины от ковида в страну. Об этом глава Незалежной сказал в Варшаве, где сейчас находится с рабочим визитом.

"Украина в данный момент получила от Европейского союза в соответствии с договорённостью, которую мы заключили с Европейским союзом… Наша страна не получила ничего", — подчеркнул украинский лидер в ходе дебатов с президентами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.

Также Зеленский отметил, что к настоящему времени в стране привился всего один миллион человек и это очень мало по сравнению с общим числом жителей. По словам украинского президента, Незалежная получит 200 миллионов доз вакцины лишь под конец 2021 года. Поэтому для вакцинации людей во втором квартале понадобятся дополнительные контракты на поставку препаратов, добавил он.

"Я думаю, что это не соответствует европейским ценностям. Я думаю, что это очень несправедливо", — пояснил Зеленский.

Ранее Лайф рассказывал, что на Украине придумали водку под названием "Вакцина". Бутылка такого напитка в пересчёте на российские деньги продаётся за 260 рублей.

Авторы