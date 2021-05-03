Польский президент назвал Россию "врагом свободы"
С ним согласились лидер Украины и главы стран Прибалтики, приехавшие в республику на торжественные мероприятия.
Анджей Дуда. Фото © ТАСС / EPA / MATEUSZ MAREK
В Польше проходят торжественные мероприятия по случаю 230-летия первой конституции, президент страны Анджей Дуда во время выступления в Варшаве не смог сдержать антироссийскую риторику, вспомнив о Русско-польской войне 1792 года.
Глава государства напомнил о девизе, написанном в майской конституции: "Всякая власть человеческого общества берёт своё начало из воли народа". Этот посыл, уточнил он, стал фундаментом демократии Польши и всех демократий.
"Собственно говоря, поэтому конституцию 3 мая не могли вытерпеть враги свободы. Именно поэтому объявила войну империалистическая Россия", — заявил Дуда.
Его поддержали также президенты Украины, Литвы, Латвии и Эстонии, которые приехали на празднование. Во время последующих дебатов Дуда обратился к Владимиру Зеленскому, заметив, что считает Крым и Донбасс территориями, "оккупированными Россией".
Екатерина II в 1792 году ввела в Речь Посполитую около 96 тысяч солдат для помощи польским магнатам, выступавшим за отмену принятой конституции и восстановление всех прежних феодальных порядков.
Напомним, в середине апреля Польша внесла в чёрный список трёх сотрудников российского посольства. По данным дипломатических источников, это было связано с введением США новых санкций в отношении России. В ответ на действия Польши российский МИД объявил персонами нон грата пятерых польских дипломатов.
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