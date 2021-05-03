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Польский президент назвал Россию "врагом свободы"

С ним согласились лидер Украины и главы стран Прибалтики, приехавшие в республику на торжественные мероприятия.

3 мая 2021, 14:09
<p>Анджей Дуда. Фото © ТАСС / EPA / MATEUSZ MAREK</p>

Анджей Дуда. Фото © ТАСС / EPA / MATEUSZ MAREK

В Польше проходят торжественные мероприятия по случаю 230-летия первой конституции, президент страны Анджей Дуда во время выступления в Варшаве не смог сдержать антироссийскую риторику, вспомнив о Русско-польской войне 1792 года.

Глава государства напомнил о девизе, написанном в майской конституции: "Всякая власть человеческого общества берёт своё начало из воли народа". Этот посыл, уточнил он, стал фундаментом демократии Польши и всех демократий.

"Собственно говоря, поэтому конституцию 3 мая не могли вытерпеть враги свободы. Именно поэтому объявила войну империалистическая Россия", — заявил Дуда.

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Его поддержали также президенты Украины, Литвы, Латвии и Эстонии, которые приехали на празднование. Во время последующих дебатов Дуда обратился к Владимиру Зеленскому, заметив, что считает Крым и Донбасс территориями, "оккупированными Россией".

Екатерина II в 1792 году ввела в Речь Посполитую около 96 тысяч солдат для помощи польским магнатам, выступавшим за отмену принятой конституции и восстановление всех прежних феодальных порядков.

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Напомним, в середине апреля Польша внесла в чёрный список трёх сотрудников российского посольства. По данным дипломатических источников, это было связано с введением США новых санкций в отношении России. В ответ на действия Польши российский МИД объявил персонами нон грата пятерых польских дипломатов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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