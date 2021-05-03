Умер актёр из фильма "Вдали от Родины" Жан Мельников
В 2007 году артиста наградили орденом Дружбы за большой вклад в укрепление российско-украинских культурных связей.
Фото © kino-teatr.ru
Украинский актёр и режиссёр Жан Мельников скончался 2 мая в возрасте 84 лет. О кончине артиста сообщил его сын Андрей в посте в "Фейсбуке".
"Мы не прощаемся и любим тебя!" — написал Андрей Мельников, не назвав причин смерти отца.
Профессиональный путь Жана Мельникова начался в 1954 году. Артист служил в Днепропетровском русском драматическом театре — сначала был просто актёром, потом стал режиссёром и художественным руководителем.
В его послужном списке роли в фильмах "Весна на Заречной улице", "Вдали от Родины", "Педагогическая поэма" и другие. В 1977 году Мельников стал народным артистом Украины, в 2007-м его наградили орденом Дружбы за большой вклад в укрепление российско-украинских культурных связей.
Ранее сообщалось, что на 86-м году умер народный артист России Ефим Каменецкий. Более шести десятилетий актёр посвятил драматической сцене.
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