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Умер актёр из фильма "Вдали от Родины" Жан Мельников

В 2007 году артиста наградили орденом Дружбы за большой вклад в укрепление российско-украинских культурных связей.

3 мая 2021, 13:58
<p>Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/20423/foto/260736/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Фото © kino-teatr.ru

Украинский актёр и режиссёр Жан Мельников скончался 2 мая в возрасте 84 лет. О кончине артиста сообщил его сын Андрей в посте в "Фейсбуке".

"Мы не прощаемся и любим тебя!" — написал Андрей Мельников, не назвав причин смерти отца.

Профессиональный путь Жана Мельникова начался в 1954 году. Артист служил в Днепропетровском русском драматическом театре — сначала был просто актёром, потом стал режиссёром и художественным руководителем.

В его послужном списке роли в фильмах "Весна на Заречной улице", "Вдали от Родины", "Педагогическая поэма" и другие. В 1977 году Мельников стал народным артистом Украины, в 2007-м его наградили орденом Дружбы за большой вклад в укрепление российско-украинских культурных связей.

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Ранее сообщалось, что на 86-м году умер народный артист России Ефим Каменецкий. Более шести десятилетий актёр посвятил драматической сцене.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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