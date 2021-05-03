Холодильщик и трубогибщик: составлен рейтинг необычных вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей
Некоторым специалистам не нужно даже высшее образование, от других же требуют знания иностранных языков.
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Аналитики сервиса "Работа.ру" изучили вакансии на рынке труда и составили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий из числа необычных. Как указывает RT, в месяц соискатели могут зарабатывать от 100 тысяч рублей.
Так, например, в московский медицинский центр требуется врач ЛФК с опытом работы от одного года. Специалисту предлагают до 150 тысяч рублей. Для того чтобы занять эту позицию, кандидату необходимо иметь высшее образование и действующий профильный сертификат по специальности, знать английский или немецкий язык на разговорном уровне, а также иметь загранпаспорт.
Столичный грумер может рассчитывать на заработок в размере 120 тысяч рублей. В его обязанностях — консультирование по вопросам ухода за животными и применения косметических средств, выполнение стрижки, мойки и сушки шерсти питомцев, а также проведение гигиенических процедур с когтями и ушами хвостатых.
Холодильщик в Москве ежемесячно получает от 175 тысяч рублей. Специалист должен уметь диагностировать и обслуживать бытовые холодильники, консультировать клиентов по причинам неисправностей, способам и стоимости их устранения.
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Согласно исследованию аналитиков, колорист в Тюмени может получать до 150 тысяч рублей ежемесячно. При этом особых требований к этой вакансии нет, однако специалисту необходимо быть пунктуальным, иметь навыки планирования и быть готовым к возможным командировкам. Также сотруднику предстоит заниматься подбором красок для ремонта автомобилей.
По данным специалистов, трубогибщик не ниже третьего разряда на судостроительном заводе в Санкт-Петербурге может получать до 130 тысяч рублей.
До 120 тысяч рублей готовы платить корианщику. Сотруднику предстоит изготавливать и устанавливать изделия из акрилового камня любой сложности. Но кандидату на эту должность стоит учитывать, что место работы расположено в одном из поселений в Новой Москве.
Ранее сообщалось, что работа курьера стала в восемь раз популярнее. Сервис "VK Работа" и служба доставки "Самокат" провели исследование и выяснили, как изменился спрос на должность курьера за время пандемии. Зарплата курьеров за прошлый год выросла почти на треть. При этом за прошедший год кратно выросло количество вакансий курьеров не только в Москве и Петербурге, но и в других крупных городах страны.
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