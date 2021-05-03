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Томские следователи проверяют информацию о грубом задержании парня в миграционной службе

Пострадавший привёз документы своему товарищу и наткнулся на неадекватное поведение сотрудников.

3 мая 2021, 13:29

Томские следователи проверяют информацию о грубом задержании парня в миграционной службе. Видео © "ВКонтакте" / "Инцидент Томск"

В Томске следователи проверяют информацию, размещённую в Интернете, о том, что сотрудники миграционной службы грубо задержали гражданина Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Сообщение о произошедшем появилось в группе "Инцидент Томск" в соцсети "ВКонтакте". Там же было опубликовано видео, снятое непосредственным участником событий. По словам автора ролика, он привёз документы своего знакомого, которого задержали. На месте у молодого человека попросили удостоверение личности, на что он предъявил паспорт. Однако сотрудники УФМС посчитали это недостаточным и потребовали водительские права. Когда пострадавший стал отстаивать свои права, его завели в кабинет, где сидели другие мигранты. После этого камера начинает снимать нечётко, кадры постоянно сменяются, слышатся приглушённые звуки ударов и маты.

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По словам молодого человека, сотрудники службы сломали ему телефон. После инцидента он сразу обратился в полицию.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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