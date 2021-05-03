Томские следователи проверяют информацию о грубом задержании парня в миграционной службе

Сообщение о произошедшем появилось в группе "Инцидент Томск" в соцсети "ВКонтакте". Там же было опубликовано видео, снятое непосредственным участником событий. По словам автора ролика, он привёз документы своего знакомого, которого задержали. На месте у молодого человека попросили удостоверение личности, на что он предъявил паспорт. Однако сотрудники УФМС посчитали это недостаточным и потребовали водительские права. Когда пострадавший стал отстаивать свои права, его завели в кабинет, где сидели другие мигранты. После этого камера начинает снимать нечётко, кадры постоянно сменяются, слышатся приглушённые звуки ударов и маты.