Томские следователи проверяют информацию о грубом задержании парня в миграционной службе
Пострадавший привёз документы своему товарищу и наткнулся на неадекватное поведение сотрудников.
Томские следователи проверяют информацию о грубом задержании парня в миграционной службе. Видео © "ВКонтакте" / "Инцидент Томск"
В Томске следователи проверяют информацию, размещённую в Интернете, о том, что сотрудники миграционной службы грубо задержали гражданина Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Сообщение о произошедшем появилось в группе "Инцидент Томск" в соцсети "ВКонтакте". Там же было опубликовано видео, снятое непосредственным участником событий. По словам автора ролика, он привёз документы своего знакомого, которого задержали. На месте у молодого человека попросили удостоверение личности, на что он предъявил паспорт. Однако сотрудники УФМС посчитали это недостаточным и потребовали водительские права. Когда пострадавший стал отстаивать свои права, его завели в кабинет, где сидели другие мигранты. После этого камера начинает снимать нечётко, кадры постоянно сменяются, слышатся приглушённые звуки ударов и маты.
По словам молодого человека, сотрудники службы сломали ему телефон. После инцидента он сразу обратился в полицию.
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