Не только переедание: диетолог назвала пять вредных привычек, мешающих похудеть

Существует несколько вредных привычек, которые способствуют набору лишнего веса, и это не только переедание и употребление жирной пищи. О пяти из них рассказала спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

"Во-первых, это малоподвижный образ жизни, потому что он замедляет метаболизм и способствует набору лишнего веса", — приводит её слова телеканал "Звезда".

Кроме того, нужно перестать есть фрукты на ночь, а употреблять их только в первой половине дня — до 16 часов. В них содержится натуральный сахар, также возможен метеоризм и вздутие живота. Всё это влияет на набор лишнего веса.

Третьей вредной привычкой является поздний отход ко сну, так как организм не успевает восстанавливаться. При правильном режиме иммунитет укрепляется, а гормоны приходят в баланс. Очень важно спать не менее семи-восьми часов в сутки, уточнила специалист.

"Плохая привычка — есть слишком быстро, на бегу, не пережёвывать. Когда мы едим слишком быстро, организм не успевает переваривать ту пищу, что поступила к нему, и не наступает насыщение", — добавила Писарева.

В этом случае велик риск, что можно съесть гораздо больше, чем действительно нужно организму.

Также не надо пропускать завтрак, даже если совсем не хочется есть, лучше хотя бы легко перекусить. Этот приём пищи запускает метаболизм, даёт энергию и настраивает на плодотворную работу в течение дня.

Ранее врач-диетолог Ольга Шмелёва рассказала, как правильно соблюдать питьевой режим. Чтобы принести максимальную пользу организму, человеку следует приучить себя потреблять чистую воду.

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