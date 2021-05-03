Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Альтернативы есть: Захарова оценила перспективы отключения России от SWIFT

Сейчас ведётся работа над уменьшением рисков в случае такой ситуации, отметила дипломат.

3 мая 2021, 12:33
<p>Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Сценарий отключения России от международной платёжной системы SWIFT пока рассматривается исключительно с гипотетической точки зрения. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сценарий отключения России от SWIFT пока рассматривается как гипотетический. Тем не менее ведётся межведомственная проработка на предмет минимизации рисков и экономического ущерба от ограничения доступа нашей страны к привычным международным финансовым инструментам и платёжным механизмам", — пояснила Захарова в интервью RT.

Может ли что-то потерять Россия, если её отключат от платёжной системы SWIFT

Может ли что-то потерять Россия, если её отключат от платёжной системы SWIFT

В качестве примера аналогичных платёжных систем дипломат привела "Систему передачи финансовых сообщений" Центробанка. По словам Захаровой, на данный момент обсуждаются варианты её совмещения с иностранными альтернативами — европейской SEPA, китайскими CUP и CIPS и иранской SEPAM.

Также представитель МИД отметила развитие сотрудничества российской системы "Мир" с иностранными аналогами — китайской UnionPay, японской JCB и международной Maestro.

Глава европейской дипломатии признал неспособность ЕС отключить Россию от SWIFT

Глава европейской дипломатии признал неспособность ЕС отключить Россию от SWIFT

Ранее Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT, а также остановить строительство "Северного потока – 2". В свою очередь в российском МИД ответили на угрозу отключения страны от SWIFT словами "пусть попробуют". По мнению ведомства, подобные угрозы в адрес Москвы — свидетельство укрепления Россией обороноспособности.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1