Альтернативы есть: Захарова оценила перспективы отключения России от SWIFT
Сейчас ведётся работа над уменьшением рисков в случае такой ситуации, отметила дипломат.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Сценарий отключения России от международной платёжной системы SWIFT пока рассматривается исключительно с гипотетической точки зрения. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сценарий отключения России от SWIFT пока рассматривается как гипотетический. Тем не менее ведётся межведомственная проработка на предмет минимизации рисков и экономического ущерба от ограничения доступа нашей страны к привычным международным финансовым инструментам и платёжным механизмам", — пояснила Захарова в интервью RT.
В качестве примера аналогичных платёжных систем дипломат привела "Систему передачи финансовых сообщений" Центробанка. По словам Захаровой, на данный момент обсуждаются варианты её совмещения с иностранными альтернативами — европейской SEPA, китайскими CUP и CIPS и иранской SEPAM.
Также представитель МИД отметила развитие сотрудничества российской системы "Мир" с иностранными аналогами — китайской UnionPay, японской JCB и международной Maestro.
Ранее Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT, а также остановить строительство "Северного потока – 2". В свою очередь в российском МИД ответили на угрозу отключения страны от SWIFT словами "пусть попробуют". По мнению ведомства, подобные угрозы в адрес Москвы — свидетельство укрепления Россией обороноспособности.
Выбор редакции
Захарова назвала "жестом отчаяния" санкции Запада против России
Экономист оценил перспективы внедрения "русской альтернативы" системе SWIFT
Названы три европейские страны, которые могут открыть границы для россиян уже летом
Президент Польши анонсировал переговоры о вступлении Украины в НАТО
В треш-шоу "Маска" на НТВ победили парни из Баку
Комментариев: 0