Альтернативы есть: Захарова оценила перспективы отключения России от SWIFT

Сценарий отключения России от международной платёжной системы SWIFT пока рассматривается исключительно с гипотетической точки зрения. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сценарий отключения России от SWIFT пока рассматривается как гипотетический. Тем не менее ведётся межведомственная проработка на предмет минимизации рисков и экономического ущерба от ограничения доступа нашей страны к привычным международным финансовым инструментам и платёжным механизмам", — пояснила Захарова в интервью RT.

В качестве примера аналогичных платёжных систем дипломат привела "Систему передачи финансовых сообщений" Центробанка. По словам Захаровой, на данный момент обсуждаются варианты её совмещения с иностранными альтернативами — европейской SEPA, китайскими CUP и CIPS и иранской SEPAM.

Также представитель МИД отметила развитие сотрудничества российской системы "Мир" с иностранными аналогами — китайской UnionPay, японской JCB и международной Maestro.

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