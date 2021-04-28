Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT и остановить строительство "Северного потока — 2"

Члены Европарламента подготовили проект резолюции с призывом отключить Россию от SWIFT и остановить "Северный поток — 2" в случае "продолжения агрессии на Украине". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документ. Как уже сообщил Лайф, резолюции Европарламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер, однако другие институты ЕС должны принять к сведению мнение депутатов.

"Европарламент настаивает на том, что ЕС должен снизить свою энергетическую зависимость от России, и призывает институты ЕС и страны-члены остановить завершение трубопровода "Северный поток — 2", — говорится в тексте проекта резолюции.

Кроме того, парламентарии предложили заморозить активы близких к российским властям бизнесменов и их семей и отменить визы.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не исключил, что отношения Москвы и Брюсселя продолжат ухудшаться. Он отметил, что в Евросоюзе готовы улучшать отношения с российскими властями, но только в том случае, если они увидят в этом необходимость.

Авторы