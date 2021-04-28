Боррель не исключает, что отношения России и ЕС продолжат ухудшаться

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не исключает дальнейшей деградации отношений с Россией. Об этом он заявил во время выступления на сессии Европарламента в среду.

"Наши отношения с Россией сейчас находятся на исторически наиболее низком уровне, и я не могу исключить, что они продолжат ухудшаться", — заявил Боррель.

По словам политика, в Евросоюзе готовы улучшать отношения с российскими властями, но только в том случае, если они увидят в этом необходимость, а со стороны Москвы — "реальную заинтересованность".

"И, конечно, это возможно только с полным соблюдением наших ценностей, принципов и интересов", — отметил он.

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