Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Боррель не исключает, что отношения России и ЕС продолжат ухудшаться

По его словам, Брюссель готов улучшать отношения с Москвой, но только в том случае, если увидит в этом "реальную заинтересованность" и необходимость.

28 апреля 2021, 14:08
<p>Фото © Getty Images</p>

Фото © Getty Images

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не исключает дальнейшей деградации отношений с Россией. Об этом он заявил во время выступления на сессии Европарламента в среду.

"Антироссийский психоз Запада": Постпред России при ЕС жёстко ответил Чехии на высылку дипломатов

"Антироссийский психоз Запада": Постпред России при ЕС жёстко ответил Чехии на высылку дипломатов

"Наши отношения с Россией сейчас находятся на исторически наиболее низком уровне, и я не могу исключить, что они продолжат ухудшаться", заявил Боррель.

По словам политика, в Евросоюзе готовы улучшать отношения с российскими властями, но только в том случае, если они увидят в этом необходимость, а со стороны Москвы — "реальную заинтересованность".

"И, конечно, это возможно только с полным соблюдением наших ценностей, принципов и интересов", — отметил он.

"Мы хотим добрососедских отношений": Германию предостерегли от конфронтации с Россией

"Мы хотим добрососедских отношений": Германию предостерегли от конфронтации с Россией

Как сообщал Лайф, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Позже Москва приняла ответные меры и выслала 20 сотрудников Посольства Чехии. Власти Латвии и Литвы решили выслать российских дипломатов в знак солидарности. Эстония чуть позже тоже присоединилась к соседям. МИД РФ жёстко ответил на высылку российских дипломатов из Прибалтики.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Премьер Польши созвал срочное совещание Вишеградской группы для обсуждения "российского вопроса"

26 апреля, 08:56

В Евросоюзе призвали Россию отвести войска от границы с Украиной

19 апреля, 08:55

Медведев назвал Навального политическим проходимцем

сегодня в 12:46

Собравшая 440 штрафов "мастер парковки" Ивлеева приехала за эвакуированным Lamborghini

сегодня в 14:12

Рудковская хотела с помощью видео доказать, что не пользуется фотошопом, но опозорилась ещё больше

сегодня в 13:57

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1