"Антироссийский психоз Запада": Постпред России при ЕС жёстко ответил Чехии на высылку дипломатов

"Чешская история — это не изолированный эпизод. Это часть нынешнего антироссийского психоза Запада. Это уже даже не истерика, это действительно психоз, совершенно клинический случай", — подчеркнул он в беседе с ТАСС.

Чижов выразил надежду, что страны Евросоюза усвоили урок из коллективной высылки российских дипломатов в 2018 году на фоне событий в британском городе Солсбери, поняв, что реакция России на подобные действия не заставит себя ждать. Он также отметил, что корень проблемы в нынешней ситуации, как и три года назад, находится во внутренних проблемах Запада.