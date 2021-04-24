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Категорий: 18

"Антироссийский психоз Запада": Постпред России при ЕС жёстко ответил Чехии на высылку дипломатов

По его словам, три года назад аналогичная ситуация наблюдалась на фоне событий в британском городе Солсбери.

24 апреля 2021, 10:39
<p>Постпред России в ЕС Владимир Чижов. Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Постпред России в ЕС Владимир Чижов. Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Ситуация с высылкой российских дипломатов из Чехии является частью антироссийского психоза Запада. Такое мнение выразил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

"Чешская история — это не изолированный эпизод. Это часть нынешнего антироссийского психоза Запада. Это уже даже не истерика, это действительно психоз, совершенно клинический случай", — подчеркнул он в беседе с ТАСС.

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Чижов выразил надежду, что страны Евросоюза усвоили урок из коллективной высылки российских дипломатов в 2018 году на фоне событий в британском городе Солсбери, поняв, что реакция России на подобные действия не заставит себя ждать. Он также отметил, что корень проблемы в нынешней ситуации, как и три года назад, находится во внутренних проблемах Запада.

Как сообщал Лайф, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Позже Москва приняла ответные меры и выслала 20 сотрудников Посольства Чехии. Власти Латвии и Литвы решили выслать российских дипломатов в знак солидарности. Эстония чуть позже тоже присоединилась к соседям. МИД РФ жёстко ответил на высылку российских дипломатов из Прибалтики.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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