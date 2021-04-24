Путин и Пашинян по телефону обсудили Нагорный Карабах и двустороннее сотрудничество

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает пресс-служба главы РФ.

Лидеры стран обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и отметили действия российских миротворцев по обеспечению безопасности и сохранению режима прекращения огня в регионе.

"С удовлетворением констатировано, что благодаря усилиям российских миротворцев обстановка в регионе остаётся стабильной и спокойной", — говорится на сайте Кремля.

Кроме того, Пашинян и Путин обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности в сфере энергетики. Также армянский премьер доложил российскому лидеру о внутриполитической ситуации на фоне грядущих парламентских выборов в республике.

Напомним, в начале апреля Владимир Путин и Никол Пашинян провели встречу в Москве. Помимо Нагорного Карабаха стороны также обсудили вопросы поставки российской антиковидной вакцины "Спутник V" в Армению. Пашинян выразил надежду на дальнейшее увеличение поставок препарата.

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