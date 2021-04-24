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Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouТube-канала RT

В ведомстве отметили, что цензура российских СМИ грозит штрафами от одного до трёх миллионов рублей.

24 апреля 2021, 10:31
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-канала Russia Today.

"Подобные действия администрации видеохостинга YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ. Ведомство требует в максимально короткие сроки снять все ограничения, а также объяснить причины их введения", — говорится в сообщении ведомства.

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В релизе отмечается, что, согласно российскому законодательству, игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в Сети, включая цензуру российских СМИ, влечёт наложение административных штрафов до одного миллиона рублей. Повторный отказ выполнить данные требования повлечёт кратное увеличение штрафов до трёх миллионов рублей.

Ранее Роскомнадзор обвинил YouTube в систематической цензуре контента российских СМИ. С начала прошлого года ведомство направляло руководству сервиса десятки писем, но ответа на них не последовало.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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