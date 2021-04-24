Меньше автомобилей, больше велосипедов: россияне определили признаки идеального города

Большая часть россиян хотела бы, чтобы дорога от их дома до работы занимала не более получаса. Такие данные приводят сервисы "Ситимобил" и ResearchMe, опираясь на результаты совместного исследования. Участники опроса считают, что для этого необходимо совершенствовать транспортную инфраструктуру городов, пишет RT.

Более трети респондентов высказались за то, чтобы сделать такси более распространённым видом транспорта, а также увеличить количество маршруток. Ещё 28% выступили за сокращение числа личных авто. Четверть опрошенных напомнили об удобстве арендуемых поминутно самокатов и велосипедов, а про каршеринг вспомнило всего 9%.

Что касается внешнего вида городов, то за их озеленение выступило 50% респондентов. 25% отметили важность фонтанов, а 30% предложили оставить фасады зданий без рекламных вывесок. При этом больше половины опрошенных (54%) выступили за сохранение "духа старины" в регионах. Более 30% заявили о необходимости сортировки мусора и установки в городах соответствующих контейнеров, а 28% отметили недостаток общественных точек Wi-Fi.

В целом, по результатам исследования, инфраструктурой и благоустройством своего города больше всего довольны жители Казани (55%), Уфы (52%) и Москвы (50%).

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