В Санкт-Петербурге решили отремонтировать исторические балконы в центре города
Часть из них нуждается в замене несущих конструкций, а другие — попросту в капитальном ремонте.
Вид на здание казарм и балкон лейб-гвардии Павловского полка. Фото © ТАСС / Усманов Замир
В Центральном районе Санкт-Петербурга обследовали свыше восьми тысяч балконов жилых домов. Власти подсчитали, что порядка 1878 из них расположены на домах-памятниках и им нужен ремонт. Как отметили в районной администрации, в Северной столице может появиться программа по ремонту и реставрации балконов, пишет газета "Петербургский дневник".
"По итогам работы проблемы выявлены на 1657 балконах. Ещё 1001 балкон нуждается в срочном капитальном ремонте, а также в замене несущих конструкций. При этом 338 из них находятся в аварийном состоянии", — рассказали в Администрации Центрального района.
В этом году коммунальщики района демонтируют 56 балконов, на эту работу уйдёт более восьми миллионов рублей. Как подчёркивают чиновники, решение о демонтаже или ремонте основывается на экспертном заключении. Для Петербурга вопрос о состоянии балконов весьма непростой.
Так, в 2020 году Администрация Центрального района выступила с инициативой о создании региональной программы "Балконы центра" с отдельным финансированием на ремонт, реставрацию и обследование балконов четырёх исторических районов города: Центрального, Петроградского, Василеостровского и Адмиралтейского.
А ранее Лайф рассказывал, как в Сызрани балкон обрушился вместе со стоящей на нём женщиной. Местная жительница 1958 года рождения упала на балкон второго этажа и получила различные травмы. Её отвезли в больницу.
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