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Сломанная палка и разбитые зеркала: во Владивостоке водитель такси и пассажир устроили жёсткую драку — видео

Причина конфликта неизвестна, однако теперь второму, вероятно, придётся раскошелиться на ремонт автомобиля.

23 апреля 2021, 17:09

Во Владивостоке водитель такси и пассажир устроили жёсткую драку. Видео © VK / "Очевидец - Владивосток"

Очередная драка с участием водителя такси попала на видео. На этот раз инцидент произошёл во Владивостоке. Ролик был опубликован в одном из местных пабликов во "ВКонтакте".

С чего начался конфликт, неизвестно — на видео попал самый пик драки и её окончание. Двое мужчин что-то не поделили и устроили перепалку прямо посреди улицы. В процессе стычки один из них достал из багажника авто палку и сломал её об руку оппонента. В ответ тот одним ударом снёс зеркало заднего вида.

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На этом перепалка не закончилась. Таксист нашёл в багажнике ещё один предмет и кинул его в соперника. Тот в свою очередь голыми руками разбил лобовое стекло и окно одной из дверей. После этого водитель попытался сфотографировать агрессора, за что лишился второго зеркала. Тогда в ход пошли кулаки. В результате мужчине удалось отогнать от себя взбесившегося таксиста. В описании к ролику указано, что второй участник схватки был пассажиром такси.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве водитель такси бизнес-класса напал на пассажира после того, как не получил уведомления о поступившей оплате за совершённую поездку.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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