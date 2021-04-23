"Мы — изгои": Михалков рассказал о тяжёлых испытаниях для 43-го Московского кинофестиваля

На 43-й Московский международный кинофестиваль повлиял не только коронавирус, но и санкции. Однако это обстоятельство сыграло на руку организаторам, заявил кинорежиссёр и актёр Никита Михалков, пишут "Дни.ру".

"Если в первые годы фестиваля многие определяли его качество количеством звёзд и банкетов, то в последние годы всё-таки основной упор делается на само кино, разнообразие программы. Мы добились того, что фестивальные фильмы не должны иметь удостоверения, и показываем картины, которые могут и не появиться в прокате. Мне кажется, что возможность увидеть спектр кино — это самое главное", — поделился мыслями Михалков.

Однако Никита Сергеевич выразил сожаление по поводу того обстоятельства, что далеко не все западные коллеги из сферы кино могут приехать на фестиваль. Но смельчаки тоже находятся.

"Проблема с гостями связана не только с коронавирусом, мы — изгои. Очень многие, даже хорошие знакомые — коллеги в Штатах, Франции, Испании, — всей душой хотят приехать, но им поставлен определённый барьер, который они могут превозмочь собственной волей и бесстрашием, но не все на это идут. Хотя есть люди, которые приезжают и на Московский фестиваль, и в Крым", — отметил Михалков.

Московский международный кинофестиваль (ММКФ) был основан в 1935 году и проводится ежегодно в летние месяцы. Его наградой является золотая статуэтка Святого Георгия. Она символизирует труд кинематографистов и их вклад в индустрию создания фильмов.

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