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Новак огласил срок завершения строительства "Северного потока – 2"

Ранее в компании-операторе сообщили, что газопровод уже построен на 95%.

23 апреля 2021, 16:35
<p>Фото © nord-stream2.com</p>

Фото © nord-stream2.com

"Северный поток – 2" будет достроен в 2021 году. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

"В этом году это будет, но точную дату лучше сами строители скажут", — сказал Новак и посоветовал обращаться к оператору проекта — компании Nord Stream 2 AG.

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По данным Nord Stream 2 AG на 31 марта, "Северный поток – 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяжённости газопровода по двум ниткам в 2460 километров.

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Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что Берлин принял решение в пользу "Северного потока – 2" вопреки мнению других стран ЕС.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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