Новак огласил срок завершения строительства "Северного потока – 2"

"Северный поток – 2" будет достроен в 2021 году. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

"В этом году это будет, но точную дату лучше сами строители скажут", — сказал Новак и посоветовал обращаться к оператору проекта — компании Nord Stream 2 AG.

По данным Nord Stream 2 AG на 31 марта, "Северный поток – 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяжённости газопровода по двум ниткам в 2460 километров.

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что Берлин принял решение в пользу "Северного потока – 2" вопреки мнению других стран ЕС.

Авторы