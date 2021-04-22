Бывший посол США в Польше заявил о необходимости уничтожения "Северного потока — 2"

Бывший главный координатор санкционной политики Госдепа США, бывший американский посол в Польше Дэниэл Фрид призвал уничтожить "Северный поток — 2", поскольку, по его словам, это "плохой проект". Такое мнение он высказал в интервью Gazeta Wyborcza.

Главная претензия Фрида к российскому газопроводу состоит в том, что он расколет энергетический рынок в Европе и позволит России продавать газ Германии в обход Польши и Украины. Дипломат убеждён, что немецкое правительство совершило ошибку, когда согласилось на реализацию этого проекта. Напомним, что Ангела Меркель с ним не согласна — по её словам, вокруг "Северного потока — 2" идёт "политическая борьба", которая гораздо шире, чем просто вопрос поставок газа.

"Американское руководство могло бы воспользоваться санкционным орудием, чтобы уничтожить "Северный поток — 2". Можно попробовать это сделать, но мы рискуем отношениями с Берлином. Что же тогда мы можем предпринять? Отказаться от санкций? Нет, потому что этот проект вреден", — рассуждает он.

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