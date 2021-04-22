Бывший посол США в Польше заявил о необходимости уничтожения "Северного потока — 2"
Политик считает, что российский газопровод расколет энергетический рынок в Европе, а немецкое правительство совершило ошибку, когда согласилось на реализацию этого проекта.
Фото © adeliciouss.livejournal.com
Бывший главный координатор санкционной политики Госдепа США, бывший американский посол в Польше Дэниэл Фрид призвал уничтожить "Северный поток — 2", поскольку, по его словам, это "плохой проект". Такое мнение он высказал в интервью Gazeta Wyborcza.
Главная претензия Фрида к российскому газопроводу состоит в том, что он расколет энергетический рынок в Европе и позволит России продавать газ Германии в обход Польши и Украины. Дипломат убеждён, что немецкое правительство совершило ошибку, когда согласилось на реализацию этого проекта. Напомним, что Ангела Меркель с ним не согласна — по её словам, вокруг "Северного потока — 2" идёт "политическая борьба", которая гораздо шире, чем просто вопрос поставок газа.
"Американское руководство могло бы воспользоваться санкционным орудием, чтобы уничтожить "Северный поток — 2". Можно попробовать это сделать, но мы рискуем отношениями с Берлином. Что же тогда мы можем предпринять? Отказаться от санкций? Нет, потому что этот проект вреден", — рассуждает он.
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток — 2" будет запущен в текущем году.
Ранее президент США Джо Байден допустил, что его страна введёт новые санкции в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2". Американский лидер напомнил, что сам он изначально был против этого российско-германского проекта.
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