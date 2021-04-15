В Белом доме оценили возможность дополнительных санкций против "Северного потока – 2"

США вполне могут ввести дополнительные санкции против газопровода "Северный поток – 2" в будущем. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я хотела бы заверить, что мы сохраняем возможность принятия дополнительных мер. Это не значит, что их больше не последует", — ответила Псаки на соответствующий вопрос журналиста.

Однако пресс-секретарь Белого дома не стала комментировать, какие ограничения в связи с проектом газопровода были или не были согласованы.

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