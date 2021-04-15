В Белом доме оценили возможность дополнительных санкций против "Северного потока – 2"
По подсчётам строителей, готовность газопровода к запуску на данный момент составляет 95%.
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США вполне могут ввести дополнительные санкции против газопровода "Северный поток – 2" в будущем. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Я хотела бы заверить, что мы сохраняем возможность принятия дополнительных мер. Это не значит, что их больше не последует", — ответила Псаки на соответствующий вопрос журналиста.
Однако пресс-секретарь Белого дома не стала комментировать, какие ограничения в связи с проектом газопровода были или не были согласованы.
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году. Недавно стало известно, что готовность "Северного потока – 2" составляет 95%. По подсчётам строителей, по состоянию на 31 марта уложено 2339 километров газопровода из 2460. Позднее в Госдуме заявили, что Россия может достроить газопровод уже этим летом.
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