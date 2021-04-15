"Авангард" обыграл "Ак Барс" в седьмом матче и вышел в финал Кубка Гагарина

Омский "Авангард" стал первым финалистом Кубка Гагарина. В седьмом матче серии омичи обыграли "Ак Барс" со счётом 4:3, одержав решающую четвёртую победу в серии.

Эта серия должна была рано или поздно закончиться. И "Ак Барс", и "Авангард" за шесть матчей прилично устали, чего не скажешь о болельщиках, которые за эту серию словно прокатились на американских горках. Счёт в седьмой игре финала Восточной конференции открыл Кирилл Семёнов, который вывел омичей вперёд. Буквально тут же ему ответил Дмитрий Воронков, но до конца первого отрезка Оливер Каски сумел вывести "ястребов" вперёд.

Во втором периоде казанцы сумели перевернуть игру, затратив на это буквально две минуты: сначала Альберт Яруллин, а затем и Артём Галимов привели в настоящий экстаз "Татнефть-арену". Однако впереди был ещё один период, в котором качели всей этой серии только продолжились. Вилле Покка сумел восстановить равенство чуть больше чем за десять минут до конца. В основное время выявить сильнейшего не удалось, всех ждал овертайм.

В нём удача улыбнулась именно "ястребам". Решающую шайбу забил Оливер Каски. В финале Кубка Гагарина "Авангард" встретится с московским ЦСКА.

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