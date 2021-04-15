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УЕФА отстранил российского арбитра на 90 дней от футбольной деятельности

Российский судья Сергей Лапочкин подозревается в попытке мошенничества и даже коррупции.

15 апреля 2021, 14:06

Фото © Артур Стабулниекс / ТАСС

Арбитр Сергей Лапочкин отстранён на 90 дней начиная с 25 марта от какой-либо футбольной деятельности. УЕФА принял такое решение из-за возможного нарушения статей 11 и 12 дисциплинарного регламента.

Отметим, что в статье 11 говорится о возможном участии или попытке участвовать в мошенничестве, активном или пассивном взяточничестве и/или коррупции. А статья 12 отвечает за договорные матчи.

При этом РФС оказывает полное содействие в расследовании.

По информации некоторых СМИ, речь может идти о матче 2018 года "Вентспилс" – "Бордо". Тогда на российского арбитра выходили неизвестные люди с целью повлиять на исход матча, а Лапочкин не сообщил об этом.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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