"Дать мне две пули — все бы всадил в судью": Российский тренер сравнил арбитра с Гитлером и Наполеоном

Главный тренер футбольной команды Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) Виктор Зубченко после матча с соперниками из Элисты остался крайне недоволен судейством, а главного арбитра встречи не побоялся сравнить с Адольфом Гитлером и Наполеоном.

"Чтоб вы понимали, насколько я ненавижу этого судью: если взять двух самых ненавистных людей, которые есть у меня на планете, — Гитлера и Наполеона, и поставить между ними судью, и дать мне две пули, я б все две пули всадил в судью", — заявил Зубченко.