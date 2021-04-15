"Дать мне две пули — все бы всадил в судью": Российский тренер сравнил арбитра с Гитлером и Наполеоном
Однако его команда всё равно одержала в матче очень важную победу со счётом 2:1.
Скриншот © Национальная студенческая футбольная лига (НСФЛ)
Видео © VK / Национальная студенческая футбольная лига (НСФЛ)
Главный тренер футбольной команды Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) Виктор Зубченко после матча с соперниками из Элисты остался крайне недоволен судейством, а главного арбитра встречи не побоялся сравнить с Адольфом Гитлером и Наполеоном.
"Чтоб вы понимали, насколько я ненавижу этого судью: если взять двух самых ненавистных людей, которые есть у меня на планете, — Гитлера и Наполеона, и поставить между ними судью, и дать мне две пули, я б все две пули всадил в судью", — заявил Зубченко.
Добавим, что жаркое интервью он выдал после матча Национальной студенческой футбольной лиги, в котором его подопечные играли с командой Калмыцкого государственного университета и одержали победу со счётом 2:1.
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