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"Дать мне две пули — все бы всадил в судью": Российский тренер сравнил арбитра с Гитлером и Наполеоном

Однако его команда всё равно одержала в матче очень важную победу со счётом 2:1.

15 апреля 2021, 13:50

Скриншот © Национальная студенческая футбольная лига (НСФЛ)

Видео © VK / Национальная студенческая футбольная лига (НСФЛ)

Главный тренер футбольной команды Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) Виктор Зубченко после матча с соперниками из Элисты остался крайне недоволен судейством, а главного арбитра встречи не побоялся сравнить с Адольфом Гитлером и Наполеоном.

"Чтоб вы понимали, насколько я ненавижу этого судью: если взять двух самых ненавистных людей, которые есть у меня на планете, — Гитлера и Наполеона, и поставить между ними судью, и дать мне две пули, я б все две пули всадил в судью", — заявил Зубченко.

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Добавим, что жаркое интервью он выдал после матча Национальной студенческой футбольной лиги, в котором его подопечные играли с командой Калмыцкого государственного университета и одержали победу со счётом 2:1.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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