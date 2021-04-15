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Американец Чен выиграл короткую программу на командном ЧМ, Коляда — пятый

Ещё один россиянин Евгений Семененко стал седьмым на World Team Trophy, который сегодня стартовал в Японии.

15 апреля 2021, 11:07

Фото © EPA

Фигурист из США Нэйтан Чен выиграл короткую программу на командном чемпионате мира с результатом 109,65 балла. Второе место досталось японцу Юдзуру Ханю (107,12), а замкнул тройку американец Джейсон Браун (94,86).

Михаил Коляда по итогу короткой занимает пятое место (93,42 балла).

А другой ученик Алексея Мишина — Евгений Семененко — с 88,86 балла стал седьмым.

Ранее Щербакова выиграла короткую программу, а Туктамышева стала второй.

Щербакова выиграла короткую программу на командном ЧМ, установив личный рекорд

Щербакова выиграла короткую программу на командном ЧМ, установив личный рекорд

Командный ЧМ.

Мужчины. Короткая программа

  1. Нэйтан Чен (США) — 109,65 балла
  2. Юдзуру Ханю (Япония) — 107,12
  3. Джейсон Браун (США) — 94,86
Авторы
Галина Глазко
Галина Глазко

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