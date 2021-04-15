Американец Чен выиграл короткую программу на командном ЧМ, Коляда — пятый
Ещё один россиянин Евгений Семененко стал седьмым на World Team Trophy, который сегодня стартовал в Японии.
Фото © EPA
Фигурист из США Нэйтан Чен выиграл короткую программу на командном чемпионате мира с результатом 109,65 балла. Второе место досталось японцу Юдзуру Ханю (107,12), а замкнул тройку американец Джейсон Браун (94,86).
Михаил Коляда по итогу короткой занимает пятое место (93,42 балла).
А другой ученик Алексея Мишина — Евгений Семененко — с 88,86 балла стал седьмым.
Ранее Щербакова выиграла короткую программу, а Туктамышева стала второй.
Командный ЧМ.
Мужчины. Короткая программа
- Нэйтан Чен (США) — 109,65 балла
- Юдзуру Ханю (Япония) — 107,12
- Джейсон Браун (США) — 94,86
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