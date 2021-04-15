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Щербакова выиграла короткую программу на командном ЧМ, установив личный рекорд

Елизавета Туктамышева тоже выступила блестяще и стала второй на World Team Trophy, который сегодня стартовал в Японии.

15 апреля 2021, 09:28

Фото © Наталия Федосенко / ТАСС

Российская фигуристка Анна Щербакова лидирует после короткой программы на командном чемпионате мира. Ученица Этери Тутберидзе чисто откатала свой номер и при этом ещё установила личный рекорд, получив 81,07 балла.

Елизавета Туктамышева идёт второй с 80,35 балла. Третье место досталось японке Каори Сакамото (77,78).

"Я очень наслаждалась своим выступлением. Мне кажется, это было видно по тому, как я каталась. Я была раскрепощена и смогла получить удовольствие. Здесь я смогла показать всё, на что способна", сказала после выступления Туктамышева.

Ранее наш дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец, принеся первые 12 баллов сборной. Сегодня также выступят мужчины-одиночники Михаил Коляда и Евгений Семененко.

Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на командном ЧМ

Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на командном ЧМ

Пока что российская сборная лидирует с 35 очками, второе место у Японии (27), а третьи — американцы (25).

Авторы
Галина Глазко
Галина Глазко

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