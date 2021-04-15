Щербакова выиграла короткую программу на командном ЧМ, установив личный рекорд

Российская фигуристка Анна Щербакова лидирует после короткой программы на командном чемпионате мира. Ученица Этери Тутберидзе чисто откатала свой номер и при этом ещё установила личный рекорд, получив 81,07 балла.

"Я очень наслаждалась своим выступлением. Мне кажется, это было видно по тому, как я каталась. Я была раскрепощена и смогла получить удовольствие. Здесь я смогла показать всё, на что способна", — сказала после выступления Туктамышева.