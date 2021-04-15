Олимпийские игры в Токио могут снова отменить из-за ковида

Проведение летних Олимпийских игр в Токио всё ещё стоит под вопросом. Об этом заявил генсек правящей в Японии Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи. По его словам, если ситуация с коронавирусом усугубится, то спортивные соревнования придётся вновь отложить.

"Если это [проведение Игр] окажется невозможным, мы должны решительно остановиться", — сказал он в интервью телеканалу TBS.

Ранее сообщалось, что полная отмена Игр может обойтись японской экономике почти в восемь триллионов иен (более 74 миллиардов долларов).

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом иностранные болельщики уже однозначно не смогут посетить соревнования по решению организаторов. Как сообщал Лайф, в России появятся фан-зоны на время ОИ.

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