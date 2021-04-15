В России предложили ввести в школах лекции диетологов
Они будут направлены на профилактику детского ожирения и сопутствующих болезней.
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Для повышения культуры питания и пищевого поведения детей нужно ввести в школах регулярные лекции диетологов, которые будут проходить в рамках курса "Здоровое питание и образ жизни". С таким предложением выступила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
"В связи с ухудшением здоровья детей, увеличением количества заболеваний, связанных с избыточной массой тела, в целях повышения культуры питания и пищевого поведения несовершеннолетних", — написала Волынец в письме на имя министра просвещения Сергея Кравцова и на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко, передаёт RT.
Она отметила, что лекции станут профилактикой детского ожирения и сопутствующих болезней. Проводить их будут не реже одного раза в три месяца врачи-диетологи, которые также ответят на интересующие вопросы и помогут составить план питания.
Кроме того, если у ребёнка и его родителей будет желание, может быть проведён индивидуальный осмотр и организовано наблюдение за динамикой веса несовершеннолетнего.
Также, заметила Волынец, на такие лекции можно приглашать спортсменов, фитнес-тренеров и других специалистов, чья деятельность связана со здоровым образом жизни.
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