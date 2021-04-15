"Ждала, что приобнимет её по-матерински": Дочь Долиной высказалась о конфликте певицы с Валей Карнавал
Ангелину изначально шокировало решение Ларисы Долиной принять участие в подобном интернет-проекте, но она решила не отговаривать.
Конфликт между Ларисой Долиной и звездой "Тиктока" Валей Карнавал на YouTube-шоу "Музыкалити" был ожидаем. Так считает дочь певицы Ангелина Миончинская.
"Валя к концу стала котёночком совсем. А мама — я ждала, что приобнимет её по-матерински. Хотя я в шоке была, что мама в принципе согласилась. Не стала её настраивать на что-то. Сказала: "Крепись!" — и сама стала себя уговаривать, что обойдётся без напалма — ну просто маму слишком хорошо знаю", — написала Ангелина в "Инстаграме".
Миочинская отметила, что ей понравился выпуск. По её мнению, ведущий программы Максим Галкин смог раскрыть тему разницы поколений и подобрал хорошего оппонента для Долиной.
Напомним, ранее Лариса Долина вышла из себя, услышав, как бездарно поёт тиктокерша Валя Карнавал. Народная артистка жёстко раскритиковала юную особу, указав, что она "ни в одну ноту не попала", и несколько раз порывалась покинуть студию, поскольку разговор с Валей показался "неинтересным и неприятным". Долину поддержали многие коллеги из шоу-бизнеса.
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