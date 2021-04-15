"Ждала, что приобнимет её по-матерински": Дочь Долиной высказалась о конфликте певицы с Валей Карнавал

"Валя к концу стала котёночком совсем. А мама — я ждала, что приобнимет её по-матерински. Хотя я в шоке была, что мама в принципе согласилась. Не стала её настраивать на что-то. Сказала: "Крепись!" — и сама стала себя уговаривать, что обойдётся без напалма — ну просто маму слишком хорошо знаю", — написала Ангелина в "Инстаграме".