Отели в Сочи подняли цены вполовину после запретов на полёты в Турцию

Стоимость арены жилья в Сочи на майские праздники резко подорожала на 50%. Случилось это на фоне решения властей России временно приостановить полёты в Турцию из-за очень сложной эпидемиологической ситуации в этой стране.

"В среднем стоимость проживания выросла на 50%, то есть кто-то поднял цену на 20%, кто-то — на 100%. Спрос на Сочи был и будет большим, гости, которые понимали, где и когда они хотят отдохнуть, бронировали места заранее, и они спокойно приедут и останутся довольны", — рассказала ТАСС президент Ассоциации отельеров Сочи Анна Нетягина.

По её словам, туристам придётся подстроиться под новые цены. В качестве альтернативы они могут взять в аренду съёмные квартиры, владельцы которых в период закрытия отелей и гостиниц принимали гостей города.

Председатель правления Ассоциации туриндустрии "РСТ-Юг" Наталья Косьмина говорит, что после открытия Турции цены могут начать снижаться, но распространяться это будет только на свободный номерной фонд, если такой останется.

"Те люди, которые планировали поехать отдыхать на море за границу, в частности в Турцию, начали искать альтернативы на нашем побережье. На фоне этого стали поднимать стоимость, у нас в этом плане динамическое ценообразование", — сказала Косьмина.

Напомним, Россия с сегодняшнего дня, 15 апреля, по 1 июня ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией. Такое решение ранее принял оперативный штаб на фоне резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в этих странах. К примеру, в Турции регистрируют около 60 тысяч новых случаев коронавируса в сутки. Для сравнения: в России, у которой население почти в два раза больше, — только около восьми тысяч случаев за день.

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