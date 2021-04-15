В России появилась новая тест-система для выявления иммунитета к CoViD-19

В НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера разработали и зарегистрировали первую в России иммуноферментную тест-систему для определения иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Согласно сообщению ведомства, новый вид теста определяет количество антител как у инфицированных людей, так и у тех, кто переболел в прошлом или контактировал с больным.

"Показанием к использованию набора реагентов является необходимость оценки развития антительного иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2 у больных CoViD-19 в процессе терапевтических мероприятий, а также у выздоровевших — с целью оценки образования антител и у здоровых людей — с целью оценки уровня популяционного иммунитета", — отметили в Роспотребнадзоре.

Тест-система позволяет не только обнаружить антитела к коронавирусу, но и оценить их количество — от очень низкого уровня до очень высокого. На основании этого можно будет решать, нужна ли человеку вакцинация.

Ранее стало известно, что с 15 апреля все россияне, которые прибывают в страну любым видом транспорта, обязаны в течение трёх дней сдать тест на коронавирус. До получения результатов необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.

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