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В Пентагоне отказались комментировать отмену прохода кораблей в Чёрное море

При этом в военном ведомстве США заверили, что по-прежнему очень внимательно следят за ситуацией в данном регионе.

15 апреля 2021, 04:06
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Пентагон решил не комментировать появившуюся ранее в СМИ информацию об отмене прохода двух военных американских кораблей США через Босфор в Чёрное море.

"Нам известно о сообщениях о кораблях, но по соображениям безопасности мы не обсуждаем такого рода оперативные детали. Мы регулярно работаем в Чёрном море и во многих других районах по всему региону", — передаёт комментарий пресс-службы Пентагона РИА "Новости".

"Рутинный характер": В США прокомментировали возможную отправку кораблей в Чёрное море

"Рутинный характер": В США прокомментировали возможную отправку кораблей в Чёрное море

Напомним, 9 апреля стало известно, что Турция уведомила Россию о планируемом проходе военных кораблей США в Чёрное море в соответствии с Конвенцией Монтрё. Соединённые Штаты направили туда два эсминца на фоне напряжённой ситуации в Донбассе. Ожидалось, что они пробудут в акватории до 4–5 мая. В МИД РФ назвали это решение осложнением ситуации в сфере безопасности.

Однако накануне источник в МИД Турции рассказал, что Соединённые Штаты уведомили Анкару о том, что передумали отправлять два военных корабля в Чёрное море.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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