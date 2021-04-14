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СМИ: США передумали отправлять два военных корабля в Чёрное море

В МИД РФ ранее заявляли, что вход американских эсминцев в акваторию осложнит ситуацию в сфере безопасности.

14 апреля 2021, 19:36
<p>Фото © ТАСС / Архип Верещагин</p>

Фото © ТАСС / Архип Верещагин

Соединённые Штаты уведомили Турцию о том, что передумали отправлять два военных корабля в Чёрное море. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник в турецком МИД.

"Да, посольство США уведомило наше министерство об этом", — сказал источник агентства, отвечая на вопрос об отмене прохода кораблей.

Российские корабли вышли на учения в Чёрное море, куда направляются эсминцы США

Российские корабли вышли на учения в Чёрное море, куда направляются эсминцы США

Напомним, 9 апреля стало известно, что Турция уведомила Россию о планируемом проходе военных кораблей США в Чёрное море в соответствии с Конвенцией Монтрё. Соединённые Штаты направили туда два эсминца на фоне напряжённой ситуации в Донбассе. Ожидалось, что они пробудут в акватории до 4 мая. В МИД РФ назвали это решение осложнением ситуации в сфере безопасности.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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