СМИ: США передумали отправлять два военных корабля в Чёрное море

Соединённые Штаты уведомили Турцию о том, что передумали отправлять два военных корабля в Чёрное море. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник в турецком МИД.

"Да, посольство США уведомило наше министерство об этом", — сказал источник агентства, отвечая на вопрос об отмене прохода кораблей.

Напомним, 9 апреля стало известно, что Турция уведомила Россию о планируемом проходе военных кораблей США в Чёрное море в соответствии с Конвенцией Монтрё. Соединённые Штаты направили туда два эсминца на фоне напряжённой ситуации в Донбассе. Ожидалось, что они пробудут в акватории до 4 мая. В МИД РФ назвали это решение осложнением ситуации в сфере безопасности.

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