Турция предупредила Россию о проходе военных кораблей США в Чёрное море

Турция уведомила Россию о планируемом проходе военных кораблей США в Чёрное море в соответствии с Конвенцией Монтрё. Об этом сообщили в Посольстве РФ в Анкаре.

"США, как участник Конвенции Монтрё, выполнили процедуры, предусмотренные для прохода в Чёрное море", — приводит текст сообщения "Интерфакс".

Турция же в свою очередь разослала участникам конвенции соответствующее уведомление. Согласно ему Соединённые Штаты на следующей неделе направят два корабля в Черноморье. Они пробудут в акватории до 4 мая.

Согласно Конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы США должны за две недели до предполагаемого входа кораблей в Чёрное море предупредить об этом Турцию.

Ранее издание CNN заявило, что Вашингтон хочет отправить "особое послание" России на фоне напряжённой ситуации в Донбассе и ввести военные корабли в Чёрное море, однако в Пентагоне не подтвердили эту информацию.

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