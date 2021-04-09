Турция предупредила Россию о проходе военных кораблей США в Чёрное море
Два американских судна на следующей неделе войдут в акваторию и пробудут там до 4 мая.
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Турция уведомила Россию о планируемом проходе военных кораблей США в Чёрное море в соответствии с Конвенцией Монтрё. Об этом сообщили в Посольстве РФ в Анкаре.
"США, как участник Конвенции Монтрё, выполнили процедуры, предусмотренные для прохода в Чёрное море", — приводит текст сообщения "Интерфакс".
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Турция же в свою очередь разослала участникам конвенции соответствующее уведомление. Согласно ему Соединённые Штаты на следующей неделе направят два корабля в Черноморье. Они пробудут в акватории до 4 мая.
Согласно Конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы США должны за две недели до предполагаемого входа кораблей в Чёрное море предупредить об этом Турцию.
Ранее издание CNN заявило, что Вашингтон хочет отправить "особое послание" России на фоне напряжённой ситуации в Донбассе и ввести военные корабли в Чёрное море, однако в Пентагоне не подтвердили эту информацию.
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