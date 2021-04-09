"Разрыв слишком серьёзный": Политолог оценил, сможет ли смерть принца Филиппа примирить Гарри с монаршей семьёй
По его мнению, Меган Маркл должна проявить великодушие, а не вести себя вызывающе в этой ситуации.
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Бесспорно, смерть принца Филиппа — серьёзная утрата для всех членов королевской семьи, а также для Великобритании в целом, однако это событие всё равно не поможет восстановить отношения между Елизаветой II и её внуком принцем Гарри. Таким мнением с Лайфом поделился первый замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "ВШЭ" Игорь Ковалёв.
"Мне кажется, что это горе вряд ли станет таким мощным катализатором для того, чтобы отношения восстановились. И, скорее всего, Гарри и Меган уже не вернутся к исполнению обязанностей членов королевской семьи. Разрыв слишком серьёзный", — пояснил эксперт.
Ковалёв считает, что принцу Гарри и его супруге Меган Маркл непременно следует явиться в Великобританию и проводить в последний путь герцога Эдинбургского Филиппа. Какие-либо отговорки вряд ли будут уместны в этой ситуации, добавил политолог.
"С Меган ещё сложнее, потому что она ведёт себя уж очень вызывающе. Если она умный человек, то я бы на её месте приехал даже в условиях пандемии и закрытых границ", — отметил собеседник Лайфа.
Эксперт напомнил, что принц Филипп не только был опорой Елизаветы II, он также является героем Второй мировой войны. Благодаря его влиянию все внуки и сыновья королевской семьи имеют воинские звания.
"Коронавирус сыграет свою роль, и настоящих королевских похорон не будет, но тем не менее это серьёзная утрата для Великобритании, серьёзный удар для монархии", — заключил Ковалёв.
Ранее сегодня, 9 апреля, стало известно, что на 100-м году жизни скончался муж Елизаветы II принц Филипп. В феврале герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце. Позже его выписали.
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