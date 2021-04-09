"Разрыв слишком серьёзный": Политолог оценил, сможет ли смерть принца Филиппа примирить Гарри с монаршей семьёй

Бесспорно, смерть принца Филиппа — серьёзная утрата для всех членов королевской семьи, а также для Великобритании в целом, однако это событие всё равно не поможет восстановить отношения между Елизаветой II и её внуком принцем Гарри. Таким мнением с Лайфом поделился первый замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "ВШЭ" Игорь Ковалёв.

"Мне кажется, что это горе вряд ли станет таким мощным катализатором для того, чтобы отношения восстановились. И, скорее всего, Гарри и Меган уже не вернутся к исполнению обязанностей членов королевской семьи. Разрыв слишком серьёзный", — пояснил эксперт.

Ковалёв считает, что принцу Гарри и его супруге Меган Маркл непременно следует явиться в Великобританию и проводить в последний путь герцога Эдинбургского Филиппа. Какие-либо отговорки вряд ли будут уместны в этой ситуации, добавил политолог.

"С Меган ещё сложнее, потому что она ведёт себя уж очень вызывающе. Если она умный человек, то я бы на её месте приехал даже в условиях пандемии и закрытых границ", — отметил собеседник Лайфа.

Эксперт напомнил, что принц Филипп не только был опорой Елизаветы II, он также является героем Второй мировой войны. Благодаря его влиянию все внуки и сыновья королевской семьи имеют воинские звания.

"Коронавирус сыграет свою роль, и настоящих королевских похорон не будет, но тем не менее это серьёзная утрата для Великобритании, серьёзный удар для монархии", — заключил Ковалёв.

Авторы