КС обязал изменить статью УК для защиты жертв домашнего насилия
В суде считают, что игнорировать уже имеющуюся судимость за побои не следует, так как это свидетельствует о повышенной социальной опасности и склонности к разрешению конфликтов при помощи насилия.
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Конституционный суд (КС) России обязал законодательные власти изменить норму Уголовного кодекса с целью защиты жертв домашнего насилия и признал не соответствующей конституции статью о нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию. Об этом сказано в постановлении КС.
"Признать статью 116.1 УК РФ не соответствующей Конституции РФ. Она не обеспечивает соразмерную уголовно-правовую защиту права на личную неприкосновенность и права на охрану достоинства личности от насилия в случае, когда побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершены лицом, имеющим судимость", — указывается в документе.
В суде отметили, что игнорировать уже имеющуюся судимость за побои не следует, так как это свидетельствует о повышенной социальной опасности и склонности к разрешению конфликтов при помощи насилия. Также Конституционный суд указал на необходимость разработать механизм компенсаций для потерпевших, в делах которых ранее применялась данная норма УК РФ.
Ранее Лайф сообщал, что Верховный суд внёс в Госдуму законопроект, который предусматривает введение запрета на закрытие уголовных дел о причинении лёгкого вреда здоровью, побоях или клевете по примирению сторон. В настоящее время судьба обвиняемого полностью зависит от позиции потерпевшего.
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