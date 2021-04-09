Правительство Украины легализовало медицинский каннабис

Правительство Украины приняло решение легализовать медицинский каннабис и одобрило три препарата для использования. Соответствующее постановление опубликовано на портале кабмина.

Так, легализации подверглись три лекарства с каннабиноидами: "Дронабинол" и "Набилон" для лечения побочных эффектов химиотерапии рака, а также "Набиксимолс", использующийся для снятия спазмов мышц при рассеянном склерозе.

"Оборот психотропных веществ <...> допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства, изготовления таких лекарственных средств", — говорится в документе.

Как уточняет издание "Украинская правда", стоимость этих лекарств значительная. Покупатели могут отдать от 640 до 2055 долларов за препарат.

Ранее Лайф рассказывал, что в американском штате Вирджиния легализовали марихуану для развлечения. Теперь подобное разрешение действует в 16 штатах и в округе Колумбия.

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