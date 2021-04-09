Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Правительство Украины легализовало медицинский каннабис

Однако приобрести лекарства не так просто, ведь их цена не всем придётся по карману.

9 апреля 2021, 13:32
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Правительство Украины приняло решение легализовать медицинский каннабис и одобрило три препарата для использования. Соответствующее постановление опубликовано на портале кабмина.

Так, легализации подверглись три лекарства с каннабиноидами: "Дронабинол" и "Набилон" для лечения побочных эффектов химиотерапии рака, а также "Набиксимолс", использующийся для снятия спазмов мышц при рассеянном склерозе.

"Оборот психотропных веществ <...> допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства, изготовления таких лекарственных средств", — говорится в документе.

Производитель популярных в России сигарет решил выйти на рынок марихуаны

Производитель популярных в России сигарет решил выйти на рынок марихуаны

Как уточняет издание "Украинская правда", стоимость этих лекарств значительная. Покупатели могут отдать от 640 до 2055 долларов за препарат.

Ранее Лайф рассказывал, что в американском штате Вирджиния легализовали марихуану для развлечения. Теперь подобное разрешение действует в 16 штатах и в округе Колумбия.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Производитель популярных в России сигарет решил выйти на рынок марихуаны

11 марта, 21:13

Главнокомандующий ВС Украины назвал неприемлемым силовое "освобождение" Донбасса

сегодня в 13:42

Вслед за Кравчуком Ляшко похвастался "начищенным стволом" на случай войны

сегодня в 13:21

КС обязал изменить статью УК для защиты жертв домашнего насилия

сегодня в 13:51

Под Курском родители заглянули в телефон 12-летнего школьника и узнали, что его совратила биологичка

сегодня в 14:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1