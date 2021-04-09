Казус в НХЛ: русский хоккеист провёл матч не под своей фамилией
"Нью-Йорк Рейнджерс" неправильно написал фамилию российского нападающего на его игровом свитере.
Фото © NHL.com
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) произошёл вопиющий случай, который нечасто встретишь в профессиональном хоккее. В фамилии российского нападающего клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Виталия Кравцова сервисмены американской команды допустили ошибку. На игру против "Питтсбурга" Виталий вышел на лёд с фамилией на спине Кравстов вместо Кравцов (в оригинале Kravstov; правильно — Kravtsov).
KRAVSTOV??? 🤦♂️— Here's Your Replay ⬇️ (@HeresYourReplay) April 8, 2021
You had ONE job. #NYR pic.twitter.com/5TQTKqV0u2
Грубая ошибка сотрудников команды, отвечающих за игровую форму хоккеистов, не осталась незамеченной и подняла бурю возмущений в рядах болельщиков трёхцветных.
"Они не могут правильно фамилию написать, а дерут с нас по 250 баксов за билеты", — негодуют в Сети фанаты клуба.
"Рейнджерс" уступил по итогам игры (2:5), а сам Виталий результативными действиями не отметился. Отметим, что для Кравцова это всего лишь третья игра за новый клуб. А единственный балл за результативность в матче с "пингвинами" из русских игроков заработал нападающий Павел Бучневич — на его счету голевая передача.
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