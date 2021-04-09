"Надо радоваться и молиться, что есть такие люди": Пригожин поддержал Долину в конфликте с Валей Карнавал

Известный продюсер Иосиф Пригожин не согласен со зрителями шоу "Музыкалити", которые сочли чрезмерной реакцию народной артистки РФ Ларисы Долиной на пение популярной блогерши Вали Карнавал. Напомним, что эстрадная дива жёстко раскритиковала юное дарование, указав, что она "ни в одну ноту не попала", и несколько раз порывалась покинуть студию, поскольку разговор с Валей показался "неинтересным и неприятным".

По мнению Пригожина, гнев Долиной был полностью оправдан. Собеседник Лайфа уверен, что тиктокерша должна была разговаривать с заслуженным человеком "с уважением и трепетом", а потому получила по заслугам.

"Лариса Долина является выдающейся певицей мира. Она потрясающая певица и профессионал. Очень крутая певица и педагог по образованию. Ещё опыт колоссальный, это нельзя не учитывать. Естественно, когда видит людей, которые выходят на сцену и пытаются петь, это вызывает у неё изумление. Потому что профессиональные люди относятся с трепетом к своей профессии", — заявил Пригожин в беседе с Лайфом.

Продюсер отметил, что людям его поколения "тоже когда-то было 20 лет", когда душа просит протеста, но о субординации в то время никто не забывал.

"Ну и хорошо, что сейчас молодое поколение узнаёт Ларису Долину. Надо, наоборот, радоваться и молиться за то, что есть такие люди", — добавил собеседник Лайфа.

Ранее Лайф рассказывал, как Бузова спела вживую на дне рождения Дубцовой, гости с трудом удержались от смеха.

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