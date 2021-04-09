В "Роскосмосе" рассказали о планах обеспечить всю Россию космической связью в 2024 году

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил о планах обеспечить космической связью и широкополосным доступом (ШПД) в интернет всю страну через три года. Об этом он сообщил в беседе с журналистами.

"Если следовать нашим планам, то в 2024 году мы обеспечим всю РФ 100% покрытием космической связью и ШПД", — рассказал Рогозин.

По его словам, широкополосный доступ в интернет представляет большой интерес для РФ. Рогозин отметил, что развернуть работы по созданию на новых платформах новых спутниковых группировок планируется сразу же после утверждения программы "Сфера". Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что приоритетом для госкорпорации является Арктическая зона, так как её необходимо "обеспечить высокодетальным мониторингом, широкополосным интернетом и космической связью". В частности, это нужно для развития Северного морского пути.

Ранее Лайф рассказывал, что Россия и Китай подписали соглашение о создании Международной лунной станции. Предполагается, что доступ к ней будет свободным "для всех заинтересованных стран".

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