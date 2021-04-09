Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Путин выразил соболезнования Елизавете II в связи со смертью принца Филиппа

Глава государства пожелал королеве мужества и душевной стойкости перед лицом тяжёлой и невосполнимой утраты.

9 апреля 2021, 13:18
<p>Принц Филипп. Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images</p>

Принц Филипп. Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images

Президент России Владимир Путин направил телеграмму королеве Великобритании Елизавете II, в которой выразил глубокие соболезнования в связи со смертью её супруга — принца Филиппа.

"С именем Его Королевского Высочества связаны многие важные события в новейшей истории вашей страны. Он по праву пользовался уважением среди британцев и международным авторитетом", отметил в телеграмме глава государства.

Путин пожелал Елизавете II мужества и душевной стойкости перед лицом тяжёлой и невосполнимой утраты, а также попросил передать слова искреннего сочувствия всем членам королевской семьи.

Елизавета II — о принце Филиппе: Он был моей главной опорой

Елизавета II — о принце Филиппе: Он был моей главной опорой

Напомним, сегодня, 9 апреля, стало известно, что на 100-м году жизни скончался муж Елизаветы II принц Филипп. В феврале герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце. Позже его выписали.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Их болтает из стороны в сторону": Политолог оценил попытки госсекретаря США оправдать хамство Байдена

сегодня в 11:56

Клубы АПЛ выразили соболезнования королевской семье в связи со смертью принца Филиппа

сегодня в 13:33

Вслед за Кравчуком Ляшко похвастался "начищенным стволом" на случай войны

сегодня в 13:21

"Разрыв слишком серьёзный": политолог оценил, сможет ли смерть принца Филиппа примирить Гарри с монаршей семьёй

сегодня в 14:02

Под Курском родители заглянули в телефон 12-летнего школьника и узнали, что его совратила биологичка

сегодня в 14:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1