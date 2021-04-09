Путин выразил соболезнования Елизавете II в связи со смертью принца Филиппа
Глава государства пожелал королеве мужества и душевной стойкости перед лицом тяжёлой и невосполнимой утраты.
Принц Филипп. Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images
Президент России Владимир Путин направил телеграмму королеве Великобритании Елизавете II, в которой выразил глубокие соболезнования в связи со смертью её супруга — принца Филиппа.
"С именем Его Королевского Высочества связаны многие важные события в новейшей истории вашей страны. Он по праву пользовался уважением среди британцев и международным авторитетом", — отметил в телеграмме глава государства.
Путин пожелал Елизавете II мужества и душевной стойкости перед лицом тяжёлой и невосполнимой утраты, а также попросил передать слова искреннего сочувствия всем членам королевской семьи.
Напомним, сегодня, 9 апреля, стало известно, что на 100-м году жизни скончался муж Елизаветы II принц Филипп. В феврале герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце. Позже его выписали.
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