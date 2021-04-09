Путин выразил соболезнования Елизавете II в связи со смертью принца Филиппа

Президент России Владимир Путин направил телеграмму королеве Великобритании Елизавете II, в которой выразил глубокие соболезнования в связи со смертью её супруга — принца Филиппа.

"С именем Его Королевского Высочества связаны многие важные события в новейшей истории вашей страны. Он по праву пользовался уважением среди британцев и международным авторитетом", — отметил в телеграмме глава государства.

Путин пожелал Елизавете II мужества и душевной стойкости перед лицом тяжёлой и невосполнимой утраты, а также попросил передать слова искреннего сочувствия всем членам королевской семьи.

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